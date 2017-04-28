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Алматинцы нашли способы передвижения при подтоплениях

28 апреля 2017, 21:14

Так, кто-то решил не пачкать обувь и решил перейти дорогу на руках.

Находчивые алматинцы начали приспосабливаться к ливням и подтоплениям, сообщает Zakon.kz.

Так, кто-то решил не пачкать обувь и перейти дорогу на руках.
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