Алматинцы нашли способы передвижения при подтоплениях
28 апреля 2017, 21:14
Так, кто-то решил не пачкать обувь и решил перейти дорогу на руках.
Находчивые алматинцы начали приспосабливаться к ливням и подтоплениям, сообщает Zakon.kz.
Так, кто-то решил не пачкать обувь и перейти дорогу на руках.
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