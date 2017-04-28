Биртанов встретился с медицинской общественностью Алматинской области

Он подробно ознакомился с медицинской информационной системой «Жетысу», через которую реализована автоматизация очередей.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в рамках рабочей поездки в Алматинскую область посетил городскую поликлинику №2 г. Талдыкорган, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.





Здесь он подробно ознакомился с медицинской информационной системой «Жетысу», через которую реализована автоматизация очередей.





Пациенты могут в режиме онлайн записаться на прием к врачам общей практики и узким специалистам, также в электронной системе можно осуществить вызов врача на дом. Информационная система позволяет в режиме реального времени отслеживать все процессы, происходящие в медицинских организациях региона (врачебные выписки, прохождение флюорографий, рецепты на лекарства по каждому обратившемуся больному).





Также министру здравоохранения продемонстрировали программу виртуального Call-центра, действующего на территории области. Данная программа позволила существенно разгрузить работу медицинского регистратора справочной службы, оптимизировать работу участковой службы. Благодаря автоматизации данного направления, ни одно обращение пациента не остаётся без внимания, ускоряется время приема врача, оптимизируется маршрут движения больного по клинике.

Далее Министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил городскую многопрофильную больницу в г.Талдыкорган. В беседе с медицинским персоналом, министр интересовался вопросами обеспечения оборудованием и составом персонала.





На сегодняшний день в больнице открыты отделения политравмы и восстановительной ортохирургии на 40 коек, нейрохирургии на 20 коек, а также создан Центр травматизма и токсикологии.





В отделении политравмы и восстановительной ортохирургии оказывается высокотехнологическая, специализированная медицинская помощь при различных видах травмы. Проводятся такие операции, как замена крупных суставов, малоинвазивные экстра и интрамедуллярные остеосинтезы при переломах трубчатых костей.





Планируется впервые по Алматинской области проведение артроскопических операций при повреждении суставов различного характера.

На постоянной основе в больнице проводятся обучающие курсы для среднего медицинского персонала, водителей скорой помощи по оказанию экстренной доврачебной медицинской помощи при травмах.





Глава Минздрава РК акцентировал внимание на то, что развитие травматологической помощи позволит снизить уровень инвалидизации при травмах, а также значительно снизит показатели смертности от травм при своевременном оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, уровень которого на сегодняшний день достаточно высок.

Елжан Биртанов встретился с медицинской общественностью государственного и частного сектора здравоохранения региона. На встрече были затронуты вопросы реализаций основных положений Послания Главы государства по системным мерам улучшения показателей здравоохранения. Также Министр разъяснил главные преимущества системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).





Рассказывая о приоритетах ОСМС, Е.Биртанов отметил, что мировая тенденция развития медицины связана с переходом к солидарной ответственности гражданина, государства и работодателя в сфере охраны здоровья. Он напомнил, что с 1 января 2018 года каждый гражданин Казахстан сможет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования. Первые отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования отдельные категории плательщиков, а это работодатели и индивидуальные предприниматели, начнут производить уже с 1 июля 2017 года.





В свою очередь, медицинская общественность выразила свою поддержку всем инициативам по модернизации здравоохранения.





В отличие от действующей бюджетной модели системы здравоохранения система ОСМС предусматривает солидарную ответственность в сфере охраны здоровья населения, как со стороны государства, работодателя и самого человека. В основе системы медстрахования лежат три базовых принципа – это социальная направленность, обязательность для всех граждан и равенство доступа всех застрахованных к единому пакету медицинских услуг, независимо от доходов и взносов. ОСМС нацелен развивать конкуренцию среди частных и государственных медорганизаций, у которых Фонд социального медицинского страхования будет закупать медуслуги, требуя высокое качество оказываемой населению медицинской помощи. В целом, ОСМС позволит привлечь дополнительное финансирование для построения системы здравоохранения, отвечающей запросам населения, также снизить долю неформальных и частных платежей за медпомощь.





Как ранее сообщалось, согласно проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в части медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

- отчисления работодателей: 1% - с июля 2017 года;1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020 года, 3% - с 2022 года;

- взносы работников: 1% - с 2019 года, 2% - с 2020 года;

- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам – от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;

-ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно самозанятые) – 5% от 1 МЗП с 1 января 2018 года;

- государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75% - с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4-5 % - с 2022 года.



