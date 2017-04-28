Актюбинская область представила оренбургскому бизнесу свой инвестиционный потенциал

В рамках Дней Актюбинской области у российских и казахстанских предприятий появилась хорошая возможность расширить географию рынка и найти потенциальных партнеров, сообщает Zakon.kz.





В целях дальнейшего стимулирования притока иностранных инвестиций в экономику Актюбинской области в СКК «Оренбуржье» состоялась инвестиционная выставка, на которой были представлены перспективные проекты в горнорудной, металлургической и обрабатывающей промышленности, машиностроительной отраслях, сфере сельского хозяйства и др.





Как известно, Оренбургская область является важнейшим торговым партнером Актюбинской области. В 2016 году объем взаимной торговли между Актюбинской областью и Российской Федерацией составил 862,5 млн. долларов США, из них на долю Оренбургской области приходится 85 млн. долларов США, на долю экспорта из Актюбинской области приходится 41,8 млн. долл. США. С каждым годом увеличивается количество предприятий с участием российского капитала. Так, из 1084 предприятий с иностранным участием, работающих на территории области, 534 - с участием российского капитала.





В числе перспективных проектов, которые были представлены на выставке: строительство горно-металлургических комплексов с выпуском стали и чугуна, переработке железных руд, утилизационной электростанции на ферросплавном газе, завода по производству азотной кислоты, освоение титан-циркониевого месторождения «Ащисай», создание высокотехнологичного откормочного комплекса, реализация проектов ГЧП.





Отметим, что для создания максимально благоприятных условий для потенциальных инвесторов в Актобе создана индустриальная зона со всей инфраструктурой. Сегодня здесь реализуется 5 инвестроектов на сумму более $24 млн. долл., имеется предварительная договоренность на реализацию еще 2 проектов на более чем $7,5 млн долларов.





Также представители актюбинского бизнеса посетили завод по убою крупного рогатого скота и переработке говядины в Оренбурге. Мощность производства более 100 тыс. голов в год. "Оренбив" является пилотным проектом компании "Gruppo Cremonini" - одного из ведущих итальянских производителей продуктов питания. Завод планирует развивать производство говядины в Оренбурге и в соседних регионах.





В гала-концерте мастеров искусств и творческих коллективов с участием оркестра народных инструментов имени А.Жубанова, камерного оркестра, хора, танцевального ансамбля «Акку», заслуженных деятелей культуры РК и других известных деятелей искусства приняли участие более трех тысяч оренбуржцев. Программа гала-концерта включала в себя танцы, известные народные произведения и современные песни.





После концерта аудитория выразила признательность актюбинским артистам за их творчество продолжительными овациями.





Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил жителей Оренбуржья за гостеприимство и теплый прием.





Завершил Дни Актюбинской области праздничный концерт в честь 20-летия Оренбургского государственного института искусств им.





Ростроповичей. Бердыбек Сапарбаев преподнес корзину цветов в знак восхищения выступлением студенческого симфонического оркестра.







