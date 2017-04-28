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Браконьеры уничтожают нерестовую рыбу и не боятся штрафов

28 апреля 2017, 22:46

Инспекторам лишь приходится ежедневно патрулировать реку Урал, доставать из воды километры сетей и задерживать нарушителей.

В Западном Казахстане развернулась настоящая война с браконьерами. Несмотря на то, что рыбалка во время нереста строго запрещена, браконьеры не сдаются, сообщает телеканал КТК.

Инспекторам лишь приходится ежедневно патрулировать реку Урал, доставать из воды километры сетей и задерживать нарушителей.

Браконьеры не боятся быть оштрафованными и предстать перед судом. Притоки реки, куда заходит рыба, перекрываются сетями поперек от берега до берега. Их ставят десятками буквально друг за другом. В этом году впервые в помощь рыбинспекторам выделят вертолет и самолет для патрулирования рек. А пока технику готовят, нарушителей ловят на катерах и моторных лодках. Запрет на Урале продлится до 15 июня, на других водоемах - до конца мая.

- Изъято 78 китайских сетей, которые уничтожены. Также изъята рыба, более тонны рыбы частиковых пород, - сказал гл. специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Талгат Ильясов.

Фото: Деловой Казахстан

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