Браконьеры уничтожают нерестовую рыбу и не боятся штрафов

Инспекторам лишь приходится ежедневно патрулировать реку Урал, доставать из воды километры сетей и задерживать нарушителей.

Браконьеры не боятся быть оштрафованными и предстать перед судом. Притоки реки, куда заходит рыба, перекрываются сетями поперек от берега до берега. Их ставят десятками буквально друг за другом. В этом году впервые в помощь рыбинспекторам выделят вертолет и самолет для патрулирования рек. А пока технику готовят, нарушителей ловят на катерах и моторных лодках. Запрет на Урале продлится до 15 июня, на других водоемах - до конца мая.





- Изъято 78 китайских сетей, которые уничтожены. Также изъята рыба, более тонны рыбы частиковых пород, - сказал гл. специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Талгат Ильясов.