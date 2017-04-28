Депутат рассказал, как справиться с подтоплениями в Алматы

Депутат маслихата Алматы Константин Авершин рассказал, как можно решить проблему подтоплений в Алматы, сообщает Zakon.kz.





На своей странице в Facebook он подробно описал свое предложение (орфография и пунктуация сохранены).





"Каждый год во время проливных дождей город подтапливает. Хотя старожилы помнят, что были времена, когда арычная система справлялась с потоками воды. Но город за последние 20 лет сильно разросся. Добавились целых два новых района - Алатауский и Наурызбайский, в которых тоже идет активное строительство. Также имеет место факт того, что многие наши горожане выбрасывают мусор тупо в арыки, не думая о том, что это может стать причиной серьезных нарушений в целом. Ведь арыки это сосуды нашего с вами города", - написал Авершин.





По его словам, существует 2 основные проблемы: отсутствие полноценной системы ливневой канализации и нарушение арычной сети.





"Картина следующая, в Алматы протяжённость арычной сети 1200 километров, из 820 км магистральных и 380 км внутридворовых. Что бы избежать подобных проблем, городу необходимы ещё как минимум 240 км магистральных арычных сетей. Особенно в присоединённых районах, там где их нет вообще. Также необходимо восстановить порядка 65 участков, которые так или иначе были уничтожены. Ещё одна проблема, это куда всю эту воду сбрасывать? Водный кодекс запрещает сливать ливнёвую воду в реки. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений", - считает депутат.





"Что мы можем сделать? Я считаю, мы должны привлекать общественность, и мониторить ход строительства. Мои коллеги, и я сам, готовы организовать эту работу по общественному контролю. Ещё у нас есть 2 канала, БАК и М2, они тоже могут хорошо послужить, если построить к ним очистные сооружения. Нигде, привожу пример «до и после». Это улица в Шаныраке, в прошлом году там сделали 7 таких улиц, ещё 2 улицы в Алгабасе. Вот эту работу городу надо продолжать, и я думаю за 2, максимум 3 года вопрос решится. Времени не хватает на всё! И поэтому, нужна поддержка общественности. Хотя-бы на своих уровнях! Давайте относиться к городу как месту где живем мы и будут жить наши дети!", - завершил Константин Авершин.



