В Карагандинской области льготники, рискуя жизнью, экономят на лекарствах

В облздраве признают: перебои действительно есть. Но это все потому, что больных с каждым днем становится больше, тогда как список нуждающихся составляется заранее.

В Карагандинской области больные диабетом вынуждены экономить препараты для снижения сахара, сообщает телеканал КТК





Вместо положенных трех таблеток принимают только одну. Люди понимают, что это смертельно опасно, но другого выхода не видят. Дело в том, что в регионе чудовищно не хватает льготных лекарств. Чиновники оправдываются: пациентов становится больше, а цены на препараты растут.





Диагноз диабет Александру Мейзеру поставили 6 лет назад. С тех пор он каждый день вынужден пить таблетки, которые понижают уровень сахара в крови. Но препараты приходится добывать, что называется, потом и кровью. Льготные лекарства - настоящий дефицит, обычно в аптеках их не достать. Тогда приходится тратить пенсию. Это расстраивает, и сахар снова поднимается.

- Я должен где-то 2-3 таблетки за день выпить. А я пью одну, почему, и опять повышается сахар. Потому что экономлю. А без него потом бежать в аптеку покупать мне невыгодно. Потому что денег не хватает. Пенсия маленькая, - сетует пенсионер Александр Мейзер.

Пенсионер понимает, экономить нельзя – опасно для жизни. Но другого выхода нет. В начале года, например, были вообще серьезные перебои с лекарствами. Пожилому мужчину объяснили: тендер прошел с опозданием и придется подождать. Тогда-то пенсионер и решил экономить.





Это не первый «таблеточный» скандал, который сотрясает город. Полгода назад во всех поликлиниках Караганды творился настоящий хаос. Льготных препаратов хватало лишь на 60% больных. В итоге, лекарства смогли получить только самые стойкие. В облздраве признают: перебои действительно есть. Но это все потому, что больных с каждым днем становится больше, тогда как список нуждающихся составляется заранее.





- Каждый год по тому или иному заболеванию мы встречаемся с такой ситуацией. Больных где-то увеличилось. Кто-то откуда-то переехал. Дозировки увеличиваются пациентам в зависимости от стадии его заболевания. Цены на препараты некоторые - тоже происходит рост. Поэтому, естественно, дополнительный объем финансирования, - заявила начальник отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Карагандинской области Альмира Рахимжанова.

В этом году на покупку льготных препаратов для Карагандинской области выделили почти 4 миллиарда тенге. С начала года прошло всего 4 месяца, а в облздраве уже попросили дополнительное финансирование, и из областного бюджета выделили еще 800 миллионов тенге. Вот только спасет ли это от дефицита в конце года? Пока вопрос звучит риторически.











