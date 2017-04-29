Зидан выругался матом на пресс-конференции "Реала"
29 апреля 2017, 00:29
В субботу команде Зидана предстоит домашний матч против "Валенсии".
На вопрос журналиста, как себя чувствует главный тренер клуба Зинедин Зидан, француз нашёл только нецензурные слова, сообщает Life.ru.
— Я себя чувствую за***сь (дословно — de puta madre. — Прим. ред.), — ответил наставник и один из лучших игроков в истории футбола.
"Anímicamente, ¿cómo está Zidane?".— Madrid Sports (@MadridSports_) 28 апреля 2017 г.
"Yo estoy de puta madre": pic.twitter.com/MeTyRhezsU
В субботу команде Зидана предстоит домашний матч против "Валенсии". Пока в чемпионате у "Реала" и "Барселоны" поровну очков — 78, но у мадридцев есть матч в запасе.
Фото: Чемпионат.com
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