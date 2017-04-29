Зидан выругался матом на пресс-конференции "Реала"

На вопрос журналиста, как себя чувствует главный тренер клуба Зинедин Зидан, француз нашёл только нецензурные слова, сообщает Life.ru.





— Я себя чувствую за***сь (дословно — de puta madre. — Прим. ред.), — ответил наставник и один из лучших игроков в истории футбола.





"Anímicamente, ¿cómo está Zidane?".



"Yo estoy de puta madre": pic.twitter.com/MeTyRhezsU — Madrid Sports (@MadridSports_) 28 апреля 2017 г.





В субботу команде Зидана предстоит домашний матч против "Валенсии". Пока в чемпионате у "Реала" и "Барселоны" поровну очков — 78, но у мадридцев есть матч в запасе.



