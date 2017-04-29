Российский писатель швырнул микрофон в ведущую в прямом эфире
29 апреля 2017, 00:51
Накануне во время программы "Особое мнение" Веллеру не понравилось, что ведущая Ольга Бычкова периодически перебивала его.
Писатель Михаил Веллер рассказал о причинах скандала, случившегося в эфире радиостанции "Эхо Москвы", и отметил, что ждет извинений, передает РИА Новости.
Накануне во время программы "Особое мнение" Веллеру не понравилось, что ведущая Ольга Бычкова периодически перебивала его. Писатель вырвал из стола микрофон, облил журналистку водой из кружки, нелицеприятно высказавшись, и покинул студию. "Эхо Москвы" объявило, что приостанавливает сотрудничество с Веллером.
"Случившаяся вчера в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" глупая и скандальная сцена между мной и ведущей (Ольгой) Бычковой явилась для меня происшествием абсолютно неожиданным и крайне горьким. Желающие могут смотреть ролик в Интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям, а гость взрывается и уходит весьма экспрессивно. Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала", — рассказал Веллер.
Веллер разбушевался. Пострадали микрофон (один), чашка (одна) и вода (в объёме одной чашки). pic.twitter.com/UX6GHsBgls— La Russie parle (@Russia_calls) 27 апреля 2017 г.
По словам писателя, с "Эхом Москвы" он сотрудничает с 1993 года.
"В те времена, когда я учился журналистике, профессионализмом в работе с собеседником считалось умение взять интервью у телеграфного столба, физика-теоретика и глухонемого футболиста. Профессионализмом считалось найти общий язык с африканским пигмеем. Дать через пять минут беседы почувствовать человеку, что ты его друг, единомышленник и компетентный коллега", — отметил Веллер.
По мнению писателя, если гость передачи "говорит интересно и содержательно — профессионализм журналиста заключается в том, чтобы не мешать".
"Мое глубочайшее уважение и искренняя любовь к "Эху Москвы" остаются неизменны; я несказанно благодарен за принятое от меня сотрудничество, за столько раз предоставленную возможность свободно высказаться на любую тему. Но пока мне не будут принесены извинения за оскорбительное поведение ведущей, я с великим сожалением, в свою очередь, вынужден освободить "Эхо Москвы" от своих услуг", — резюмировал Веллер.
Фото: РИА Новости
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