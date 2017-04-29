Российский писатель швырнул микрофон в ведущую в прямом эфире

"Случившаяся вчера в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" глупая и скандальная сцена между мной и ведущей (Ольгой) Бычковой явилась для меня происшествием абсолютно неожиданным и крайне горьким. Желающие могут смотреть ролик в Интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям, а гость взрывается и уходит весьма экспрессивно. Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала", — рассказал Веллер.

Накануне во время программы "Особое мнение" Веллеру не понравилось, что ведущая Ольга Бычкова периодически перебивала его. Писатель вырвал из стола микрофон, облил журналистку водой из кружки, нелицеприятно высказавшись, и покинул студию. "Эхо Москвы" объявило, что приостанавливает сотрудничество с Веллером.

Веллер разбушевался. Пострадали микрофон (один), чашка (одна) и вода (в объёме одной чашки). pic.twitter.com/UX6GHsBgls

По словам писателя, с "Эхом Москвы" он сотрудничает с 1993 года.





"В те времена, когда я учился журналистике, профессионализмом в работе с собеседником считалось умение взять интервью у телеграфного столба, физика-теоретика и глухонемого футболиста. Профессионализмом считалось найти общий язык с африканским пигмеем. Дать через пять минут беседы почувствовать человеку, что ты его друг, единомышленник и компетентный коллега", — отметил Веллер.





По мнению писателя, если гость передачи "говорит интересно и содержательно — профессионализм журналиста заключается в том, чтобы не мешать".





"Мое глубочайшее уважение и искренняя любовь к "Эху Москвы" остаются неизменны; я несказанно благодарен за принятое от меня сотрудничество, за столько раз предоставленную возможность свободно высказаться на любую тему. Но пока мне не будут принесены извинения за оскорбительное поведение ведущей, я с великим сожалением, в свою очередь, вынужден освободить "Эхо Москвы" от своих услуг", — резюмировал Веллер.