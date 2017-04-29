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Активистке "Яблока" плеснули в лицо неизвестным веществом

29 апреля 2017, 01:56

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Московская полиция проводит проверку по факту нападения на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову, сообщает РИА Новости.

"На службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с улицы Профсоюзная с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая после оказания помощи отпущена. Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка", — говорится в сообщении МВД.

Ранее о нападении на Федорову сообщило в самом "Яблоке". В партии заявили, что активистка получила ожоги лица и глаз и была госпитализирована в Первую Градскую больницу.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: РИА Новости


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