Активистке "Яблока" плеснули в лицо неизвестным веществом
29 апреля 2017, 01:56
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Московская полиция проводит проверку по факту нападения на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову, сообщает РИА Новости.
"На службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с улицы Профсоюзная с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая после оказания помощи отпущена. Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка", — говорится в сообщении МВД.
Ранее о нападении на Федорову сообщило в самом "Яблоке". В партии заявили, что активистка получила ожоги лица и глаз и была госпитализирована в Первую Градскую больницу.
В Москве напали на активистку «Яблока».— Партия ЯБЛОКО (@yabloko) 28 апреля 2017 г.
Женщину облили неизвестным веществом, она получила ожоги лица и глаз. https://t.co/Cr0NxOTuaRpic.twitter.com/4tbIQIJwvg
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: РИА Новости
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