Активистке "Яблока" плеснули в лицо неизвестным веществом

"На службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с улицы Профсоюзная с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая после оказания помощи отпущена. Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка", — говорится в сообщении МВД.





Ранее о нападении на Федорову сообщило в самом "Яблоке". В партии заявили, что активистка получила ожоги лица и глаз и была госпитализирована в Первую Градскую больницу.