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На большей части Казахстана 29 апреля пройдет дождь

29 апреля 2017, 06:00

Погода без осадков сохраняется на западе республики.

С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях в отдельных районах возможен град, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской – туман.

В Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской областях усилится ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром в Костанайской области местами ожидается туман.

В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы сохранятся заморозки.

В Алматы днем 10°, преимущественно облачно.

В Астане днем 15°, частично облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: 24.kz.

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