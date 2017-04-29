На большей части Казахстана 29 апреля пройдет дождь
29 апреля 2017, 06:00
Погода без осадков сохраняется на западе республики.
С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях в отдельных районах возможен град, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской – туман.
В Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.
В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской областях усилится ветер до 15-20 м/с.
Ночью и утром в Костанайской области местами ожидается туман.
В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы сохранятся заморозки.
В Алматы днем 10°, преимущественно облачно.
В Астане днем 15°, частично облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 24.kz.
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