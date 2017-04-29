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Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе

29 апреля 2017, 06:26

ОАГ заявила, что выход из организации не является «решением», а нужно «редемократизировать» Венесуэлу.

Организация американских государств (ОАГ) получила уведомление от Венесуэлы о выходе из ее состава. Об этом сообщается в Twitter ОАГ, передает РБК.

Как отмечается в сообщении организации, ОАГ заявила, что выход из организации не является «решением», а нужно «редемократизировать» Венесуэлу.


О том, что Венесуэла решила выйти из состава Организации американских государств, сообщалось 27 апреля. Как заявляла глава МИД страны Делси Родригес, процедура выхода из ОАГ займет два года. По словам властей Венесуэлы, данное решение является ответом на «поддерживаемую Вашингтоном кампанию против правящей Социалистической партии Венесуэлы». Как полагают в Каракасе, американская кампания направлена на то, чтобы «растоптать суверенитет страны».

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. В нее входит большинство стран Северной и Южной Америки. Единственная страна, которая не является членом ОАГ, — это Куба, которая была исключена из организации в 1962 году после перехода к социализму.

Действие властей Венесуэлы подвергаются критике со стороны Организации американских государств. Так, в конце марта, когда Верховный суд Венесуэлы заблокировал работу парламента, глава ОАГ заявил, что в стране правительство совершило « самостоятельный переворот».

Фото: express-k.kz.

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