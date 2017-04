Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе

Как отмечается в сообщении организации, ОАГ заявила, что выход из организации не является «решением», а нужно «редемократизировать» Венесуэлу.

SG received note from #Vzla requesting exit from #OAS & said: “The solution is not leaving OAS, it’s the redemocratization of the country” pic.twitter.com/WeBu4Job7m