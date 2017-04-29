СМИ узнали о тайном телефонном разговоре Путина и Порошенко

Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов".

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону — хотя на официальном уровне представители двух стран обмениваются жесткими обвинениями, а Россию в Киеве провозгласили "государством-агрессором". Последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны, пишет газета " пишет газета " Коммерсант ".





Как рассказал собеседник издания в Москве, разговор проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон". "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей",— пояснил источник издания в Москве.





Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов".





Что это за "некоторые гуманитарные аспекты", рассказал источник в Киеве, близкий к окружению Петра Порошенко. По его словам, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. Источник издания в Киеве добавил, что Петр Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло.





Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении" и общении с "лидером страны-агрессора".



