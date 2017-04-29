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В Мексике одобрили использование марихуаны в медицинских целях

29 апреля 2017, 07:44

Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей.

Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях, передает РИА Новости.

"Мы получили 301 голос "за", двое воздержались и 88 голосов "против", — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании, видеозапись которого размещена на официальном канале Конгресса на YouTube.

"Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении", — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования.

Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил во вторник большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.

Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.

Фото: Fotolia / dan talson.

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