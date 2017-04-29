В Мексике одобрили использование марихуаны в медицинских целях
29 апреля 2017, 07:44
Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей.
Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях, передает РИА Новости.
"Мы получили 301 голос "за", двое воздержались и 88 голосов "против", — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании, видеозапись которого размещена на официальном канале Конгресса на YouTube.
"Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении", — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования.
Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил во вторник большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.
Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.
Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.
Фото: Fotolia / dan talson.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856487-2cb7bf3a785f8e54377c3ea5ed688cc7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...