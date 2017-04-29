В Китае вводят регистрацию в онлайн-играх по реальным именам

Операторам рекомендуется ограничить игровое время и денежные затраты на игры для несовершеннолетних игроков.

Власти Китая вводят регистрацию для игроков онлайн-игр с использованием их реальных идентификационных данных. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на циркуляр министерства культуры КНР, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на циркуляр министерства культуры КНР, передает РИА Новости





Сообщается, что новые правила вступят в силу с 1 мая 2017 года.





Согласно правилам, для регистрации в онлайн-играх пользователи будут обязаны вводить реальные данные со своих удостоверений личности, используя настоящие имена. Кроме этого, операторы онлайн-игр будут обязаны хранить регистрационные данные пользователей, чтобы предоставить их органам надзора в случае необходимости.





Также сообщается, что, согласно циркуляру, операторам рекомендуется ограничить игровое время и денежные затраты на игры для несовершеннолетних игроков.





Иван Булатов.



