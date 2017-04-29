В Китае вводят регистрацию в онлайн-играх по реальным именам
29 апреля 2017, 08:59
Операторам рекомендуется ограничить игровое время и денежные затраты на игры для несовершеннолетних игроков.
Власти Китая вводят регистрацию для игроков онлайн-игр с использованием их реальных идентификационных данных. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на циркуляр министерства культуры КНР, передает РИА Новости.
Сообщается, что новые правила вступят в силу с 1 мая 2017 года.
Согласно правилам, для регистрации в онлайн-играх пользователи будут обязаны вводить реальные данные со своих удостоверений личности, используя настоящие имена. Кроме этого, операторы онлайн-игр будут обязаны хранить регистрационные данные пользователей, чтобы предоставить их органам надзора в случае необходимости.
Также сообщается, что, согласно циркуляру, операторам рекомендуется ограничить игровое время и денежные затраты на игры для несовершеннолетних игроков.
Иван Булатов.
Фото: Fotolia / contrastwerkstatt.
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