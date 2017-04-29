Подведены итоги конкурса «Astana Рaino Passion»

Всего в конкурсном отборе приняло участие более 130-ти детей.

В Астане объявлены лауреаты и дипломанты Четвертого Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Рaino Passion». Фестиваль завершился грандиозным концертом с участием известного пианиста, Народного артиста России Дениса Мацуева, сообщает сообщает Zakon.kz





Церемония награждения и заключительный гала-концерт, проходившие на сцене театра «Астана Балет» стали настоящим праздником для ценителей классической музыки.





«Удивительная атмосфера царит на площадке фестиваля. Все участники поразили жюри своей глубиной, артистичностью. Можно с уверенностью сказать, что сегодня в Астане состоялось рождение новых фантастических звезд классической музыки, и все они будут помнить, что их большая творческая жизнь началась именно здесь!», – отметил Денис Мацуев.





Программа столичного фестиваля необычна: с одной стороны, она традиционно представлена именами маститых музыкантов, с другой – насыщена выступлениями ярчайших представителей юного поколения музыкантов, необычайно талантливых и уже достойных выступать на сцене с прославленными мэтрами.





Целую неделю музыканты соревновались между собой, ставя перед авторитетным жюри труднейшую задачу – определение лауреатов и призеров. По традиции, имена победителей были определены в каждой возрастной категории.





Младшая группа:





1 премия – Хаерим Парк (Южная Корея)





2 премия – Довгань Александра (Россия), Акулов Петр (Россия)





3 премия – Михлин Артур (Казахстан), Мысин Елисей (Россия), Хё Ли (Южная Корея)





Средняя группа:





1 премия – Давыдченко Сергей (Россия), Бессонов Иван (Россия)





2 премия – Иваненко Ольга (Россия), Геворгян Ева (Россия)





3 премия – Кайтлан Риналди (Австрия)





Старшая группа:





1 премия – Филипп Лынов (Россия), Александр Ключко (Россия)





3 премия – Арсений Мун (Россия), Тимофей Владимиров (Россия), Илья Папоян (Россия).





Помимо общего призового фонда, были учреждены и призы от организаторов. Для вручения специального приза от министерства культуры и спорта Республики Казахстан на сцену были приглашены министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы и гость фестиваля – специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. Этой наградой были удостоены сразу два участника – обладатель звания «Надежда Казахстана» Артур Михлин и самый юный пианист конкурса Елисей Мысин.





Денежной премии акима города Астаны удостоился наш земляк Клим Пак. Призом «За лучшее исполнение произведения композитора Казахстана» был отмечен Петр Акулов. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования у Евы Геворгян.





Сертификатом на участие в концерте с симфоническим оркестром на большой сцене театра «Астана Опера» награжден Иван Бессонов. Клим Пак был отмечен сертификатом на участие в концерте на сцене Камерного зала «Астана опера».





Призы от почетного члена жюри, профессора Московской государственной консерватории Валерия Пясецкого были вручены Елисею Мысину и Александру Ключко.





Специальным призом от основателя и директора Международного музыкального фестиваля в Вербье, члена Нобелевского комитета Мартина Энгстрема – приглашение на участие в учебной программе фестиваля в Вербье-2018 в качестве студента – был награжден Сергей Давыдченко.





Призы от художественного руководителя конкурса – участие в проектах Дениса Мацуева – были вручены Хаерим Парк, Елисею Мысину, Сергею Давыдченко, Ивану Бессонову, Филиппу Лынову, Александру Ключко, Артуру Михлину.





Главной интригой вечера стало объявление Денисом Мацуевым победителя в номинации «Гран-при». Обладателем гран-при Четвертого фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Рaino Passion» стал Александр Ключко!





Гала-концерт победителей стал фактически третьим туром: на нем выступили все лауреаты первых премий фестиваля. Сам Денис Мацуев солировал в «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в тандеме с симфоническим оркестром «Астана Опера». Музыканты из Москвы Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) импровизировали вместе с маэстро. Дирижер конкурса – Заслуженный деятель РК Ержан Даутов.





Напомним, с 22 по 28 апреля в Астане проходил Четвертый Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов “Astana Piano Passion”. Организаторами выступили Министерство культуры и спорта РК и акимат города Астана, общественный фонд «Accordi di Astana» при поддержке Московской филармонии и Народного артиста России Дениса Мацуева.





В рамках фестиваля традиционно прошли уникальные мастер-классы сильнейших педагогов мира: Ванессы Латарш (Великобритания), Петра Палечного (Польша) и Станислава Юденича (США), концерт полуфиналистов, творческие встречи со студентами и педагогами. Наблюдать за конкурсными баталиями среди юных талантливых пианистов из разных стран мира смогли все желающие. На официальном сайте astana-app.kz была организована online трансляция всех конкурсных этапов.





В текущем году заявки на конкурс поступили из 28 стран (Казахстан, Россия, Украина, Малайзия, Болгария, Узбекистан, Грузия, США, Литва, Австралия, Сербия, Южная Корея, Франция, Боливия, Германия, Австрия, Израиль, Белоруссия, Италия, Армения, Дания, Ирландия, Швейцария, Азербайджан, Коста Рика, Тайланд, Турция, Канада). Всего в конкурсном отборе приняло участие более 130-ти детей.





В состав жюри вошли именитые музыканты и лучшие педагоги современности: профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Валерий Пясецкий, художественный руководитель Международного центра музыки в Миссури, (США), профессор Станислав Юденич, основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье (Швейцария), член Нобелевского комитета Мартин Энгстрем, профессор Музыкального университета Фредерика Шопена в Варшаве (Польша) Петр Палечный, а также Ванесса Латарш, британский педагог и профессор Королевского колледжа музыки в Лондоне. Казахстан в жюри представил Заслуженный деятель Республики Казахстан Толеген Мухамеджанов.









Международный конкурс молодых пианистов проходит в Астане с 2013 года. Конкурс призван поддержать молодых исполнителей всего мира, расширить международные творческие связи. Идейным вдохновителем творческого состязания является пианист Денис Мацуев, который возглавил конкурс и стал его художественным руководителем. Авторитет известного музыканта позволил привлечь к этому смотру выдающихся деятелей мировой музыкальной культуры.





За 4 года в организационный комитет поступило более 600 заявок с 45-ти стран мира. В конкурсе принимали участие пианисты из более 100 городов мира, из 45 стран. За это время конкурс на сайте отслеживали зрители из 5 континентов мира. Благодаря современным технологиям Международный конкурс юных пианистов в онлайн-режиме увидели более 500 тысяч зрителей. Свыше 70 тысяч голосов было отдано за участников в ходе интернет-голосования.





За годы проведения конкурса в Астане состоялось более 20 концертов фортепианной музыки, 11 мастер-классов для учеников музыкальных школ и вузов. Призовой фонд конкурса составляет 60.000$.