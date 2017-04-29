Байтерек провел в Лондоне «мозговой штурм» по совершенствованию инновационной политики РК

Рассмотрены перспективы внедрения АО «Национальное агентство по технологическому развитию» инновационной политики на принципах открытых инноваций и лучших практик в области развития инноваций и трансферта технологий.

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» совместно с ведущей международной консалтинговой компанией «Accenture» провел в Лондоне экспертные консультации по совершенствованию государственной инновационной политики Казахстана.





В «мозговом штурме» с ведущими экспертами Accenture по развитию инноваций в Великобритании, Сингапуре, Катаре, ОАЭ и других странах мира, топ-менеджмент Холдинга «Байтерек» во главе с Председателем Правления Ерболатом Досаевым обсудил основные приоритеты государственной инновационной политики Казахстана.





В частности, рассмотрены перспективы внедрения АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР, дочерняя организация Холдинга) инновационной политики на принципах открытых инноваций (Open Innovations) и лучших практик в области развития инноваций и трансферта технологий.





По итогам обсуждений отечественными и зарубежными экспертами были выработаны рекомендации в отношении новой национальной технологической инициативы и дальнейшей реорганизации бизнес-модели НАТР.



