Байтерек провел в Лондоне «мозговой штурм» по совершенствованию инновационной политики РК
29 апреля 2017, 09:34
Рассмотрены перспективы внедрения АО «Национальное агентство по технологическому развитию» инновационной политики на принципах открытых инноваций и лучших практик в области развития инноваций и трансферта технологий.
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» совместно с ведущей международной консалтинговой компанией «Accenture» провел в Лондоне экспертные консультации по совершенствованию государственной инновационной политики Казахстана.
В «мозговом штурме» с ведущими экспертами Accenture по развитию инноваций в Великобритании, Сингапуре, Катаре, ОАЭ и других странах мира, топ-менеджмент Холдинга «Байтерек» во главе с Председателем Правления Ерболатом Досаевым обсудил основные приоритеты государственной инновационной политики Казахстана.
В частности, рассмотрены перспективы внедрения АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР, дочерняя организация Холдинга) инновационной политики на принципах открытых инноваций (Open Innovations) и лучших практик в области развития инноваций и трансферта технологий.
По итогам обсуждений отечественными и зарубежными экспертами были выработаны рекомендации в отношении новой национальной технологической инициативы и дальнейшей реорганизации бизнес-модели НАТР.
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