В Алматы водитель Toyota врезался в столб

В Алматы водитель Toyota Camry вылетел с дороги в арык и врезался в столб, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла по ул. Жансугурова, ниже ул. Жумабаева. Как рассказал водитель Toyota, он следовал по Жансугурова в северном направлении по правому ряду. Слева от него ехал Mercedes G-Class на большой скорости. Когда внедорожник поравнялся с Toyota, его водитель резко дал вправо, подрезав Camry. Водитель седана дал по тормозам и вырулил вправо. Иномарка залетела в арык, проехала 10 метров и врезалась в столб. Mercedes, не останавливаясь, продолжил движение. Слова водителя Toyota подтвердил водитель, следовавший за ним.





В ДТП обошлось без пострадавших.



