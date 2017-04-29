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В Алматы водитель Toyota врезался в столб

29 апреля 2017, 10:22

Как утверждал водитель, его подрезал Гелендваген.

В Алматы водитель Toyota Camry вылетел с дороги в арык и врезался в столб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по ул. Жансугурова, ниже ул. Жумабаева. Как рассказал водитель Toyota, он следовал по Жансугурова в северном направлении по правому ряду. Слева от него ехал Mercedes G-Class на большой скорости. Когда внедорожник поравнялся с Toyota, его водитель резко дал вправо, подрезав Camry. Водитель седана дал по тормозам и вырулил вправо. Иномарка залетела в арык, проехала 10 метров и врезалась в столб. Mercedes, не останавливаясь, продолжил движение. Слова водителя Toyota подтвердил водитель, следовавший за ним.

В ДТП обошлось без пострадавших.


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