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Дерево упало на автомобили в одном из алматинских дворов

29 апреля 2017, 10:54

К счастью, люди не пострадали.

В Алматы на припаркованные автомобили обрушилось дерево, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в мкр. Коктем 3, дом №9. Ночью хозяева авто услышали грохот и выбежали посмотреть, что случилось. Дерево рухнуло на припаркованные в ряд Nissan, Mercedes и две Toyota. Автомобили получили различные повреждения - разбитые стекла и помятые крыши. Владельцы намерены судиться с коммунальными службами.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в Алматы третьи сутки идут проливные дожди. 27 апреля ливень стал причиной подтопления в городе и области. Коммунальные службы ликвидируют последствия осадков. В работе задействованы 14 единиц техники, 12 мотопомп, порядка 30 городских спасателя. По прогнозу синоптиков дождливая погода в южной столице продлится до 1 мая.



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