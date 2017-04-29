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В Казахстане началось выдвижение кандидатов в Сенат

29 апреля 2017, 11:06

Выборы депутатов сената РК состоятся 28 июня в связи с истечением конституционного срока полномочий предыдущего состава.

Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан началось выдвижение кандидатов, которое закончится 28 мая, соответствующее постановление подписали председатель и секретарь Центризбиркома РК.

Парламентские выборы назначены на 28 июня.

Не позднее 28 мая, за месяц до проведения выборов, кандидат должен направить заявление о согласии баллотироваться в соответствующие избирательные комиссии. В течение трех дней после получения необходимых документов устанавливаются соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией.

Тогда же происходит регистрация и выдача соответствующих удостоверений доверенным лицам кандидатов. В течение трех дней со дня проверки соответствия требованиям кандидатам выдаются подписные листы для сбора подписей выборщиков.

Также необходимо представить в органы государственных доходов по месту жительства деклараций о доходах и имуществе кандидатов. А после внести на счет ЦИК в качестве депозита избирательный взнос в 15-кратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы.

Выдача соответствующих удостоверений кандидатам заканчивается за двадцать дней до дня выборов — 7 июня. Предвыборная агитация продлится с 8 июня по 00 часов 27 июня.

С полным текстом приложения к постановлению ЦИК РК можно ознакомиться здесь.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: parlam.kz.

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