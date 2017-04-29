В Кыргызстане оползень накрыл дома, в которых находились 24 человека
29 апреля 2017, 11:25
Мощный оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю.
В Узгенском районе Ошской области сошедший оползень накрыл жилые дома, в которых, по предварительным данным, находились 24 человека. Об этом сообщает МЧС республики в субботу, передает РИА Новости.
По данным ведомства, мощный оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю 29 апреля примерно в 07:20 (совпадает с временем Астаны, - прим).
По предварительным данным, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов, в которых проживали 24 человека. На место ЧП прибыли спасатели.
Фото: РИА Новости . Табылды Кадырбеков.
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