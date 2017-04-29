В Алматы продолжаются ликвидационные работы последствий обильных осадков

Национальная гвардия и пограничники пришли на помощь горожанам. В ликвидационных работах задействовано 540 человек и 68 единиц техники.

Согласно плану взаимодействия, для расчистки дворов, участков и внутриквартальных дорог от грязевых наносов в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района, привлечены силы и средства полка Гражданской обороны Национальной гвардии МВД РК в количестве 110 человек и 56 человек личного состава в/ч 2027 Пограничной службы КНБ РК. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС города, передает Об этом сообщила пресс-служба ДЧС города, передает Zakon.kz





"Всего в период с 27 по 29 апреля дежурной службой "112" ДЧС г.Алматы обработана 81 заявка от горожан. Подтопленными оказались 23 частных жилых домов, 48 придворовых участков и 10 улиц. В ликвидационных работах задействовано 540 человек и 68 единиц техники", - говорится в сообщении ДЧС.







