В Жамбылской области отмечается снижение краж

Однако в регионе остается высоким уровень карманных краж, большая часть которых совершается в маршрутных автобусах.

В Жамбылской области работает межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры, МВД и МСХ по профилактике краж. Она сформирована в рамках реализации рекомендаций Корсовета правоохранительных органов РК от 27 марта т.г. под председательством Генерального прокурора Жакипа Асанова, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.





Рабочей группой проведены встречи с активом области, владельцами автопарков, рынков, охранных организаций и личным составом ДУИС области. Профилактической работой охвачено 6 из 10 районов области.





В ходе ОПМ «Скотокрад» в Меркенском районе задержаны и доставлены в РОВД 30 автомашин, перевозивших 246 голов сельхозживотных без соответствующих документов.





Сотрудники МСХ разъяснили фермерам района, представителям ветеринарных организаций и акимата требования ветеринарного законодательства в части идентификации скота. Ими же организована работа по биркованию 99 голов крупного и 1 195 голов мелкого рогатого скота в Актогайском сельском округе.





Членами группы установлены многочисленные нарушения на скотных рынках, в том числе в части запрета их расположения в населенных пунктах.





Совместно с госорганами области реализуется Дорожная карта по профилактике краж. Применяется опыт зарубежных стран с вовлечением граждан и предпринимателей в этот процесс. Подготовлен ряд предложений по внесению изменений в уголовный и административный кодексы.





1 мая на «Аллее генералов» по ул. Желтоксан, 80 г. Тараз планируется выставка систем безопасности охранных организаций. Данное мероприятие направлено на минимизацию квартирных краж.





В целом по области отмечается снижение краж на 15,5% (с 2793 до 2361), в том числе скота на 33,5% (с 245 до 163), мобильных телефонов на 13% (с 911 до 793), квартирных краж на 24,6% (с 622 до 469), в общественных местах на 0,4% (с 886 до 882).





В то же время есть над чем работать. В регионе остается высоким уровень карманных краж, большая часть которых совершается в маршрутных автобусах.





Группа продолжит работу в Жамбылской области до конца мая. Заинтересованные лица могут сообщить вопросы и предложения по профилактике краж по телефонам прокуратуры области 8 (7262) 45-15-01 и ДВД 8 (7262) 43-06-78.



