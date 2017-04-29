Водитель Lada не успел "проскочить" перед Toyota в Алматы
29 апреля 2017, 12:14
Обоих водителей забрали сотрудники скорой помощи.
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Camry и Lada Granta, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Дорожная авария произошла по ул. Момышулы, выше ул. Улугбека. Водитель Toyota следовала по Момышулы в северном направлении. Водитель Lada выезжал из двора. Мужчина решил перестроиться в левый ряд, "проскочив" перед Camry и развернуться, но не учел скорости движущейся иномарки. Отметим, что при выезде из двора на дорогу нанесена двойная сплошная линия. Пятью метрами ниже она прерывистая.
Произошло столкновение, оба авто вылетели на полосу встречного движения, перегородив дорогу.
Пострадавших водителей забрали сотрудники скорой помощи.
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