Депутаты мажилиса назвали субботник праздником

Участники субботника пребывали в хорошем расположении духа, смелись, шутили, и утверждали, что пришли по собственному желанию, а не по указке сверху.

В Астане депутаты мажилиса парламента вышли на городской субботник. На мероприятии слуги народа присутствовали практически в полном составе, и в течении часа они посадили порядка 200 кустарников (лох, сосна, клен, липа, рябина, бузина, арония, сирень, дуб, ель) по улице «Улы Дала». Особенно в работе отличились женщины, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Стоит отметить, что участники субботника пребывали в хорошем расположении духа, смеялись, шутили, и утверждали, что пришли по собственному желанию, а не по указке сверху. А еще акцентировали – «субботник для них все равно что праздник».





«Вообще субботник, это не один день в год, это такой подход к жизни, чтобы каким-то образом улучшить мир вокруг себя, - поделился своим мнением депутат, член ассамблеи народов Казахстана, руководитель вайнахов Казахстана Ахмед Мурадов. - Это как в той сказке «Убери планету». Вообще те, кто живет в Астане, им повезло, потому-что это реальное преображение окружающей среды. Степь была, а теперь она становится лесом, каналами, это труд во благо людей в первую очередь».









При этом, он отметил – участие в субботнике личное дело каждого.





«Я думаю, человек должен сам решить для себя, что нужно ему это или не нужно. Если он еще не понимает значимость этого мероприятия, ну созреет когда-нибудь, дойдет до него. А повод найти, чтобы не пойти куда-то это не проблема. Многие не ходят даже на работу, студенты на учебу, занятия, другие еще куда-нибудь не ходят».





Депутат признался, прийти на субботник ему было очень интересно, потому как это возможность пообщаться с людьми в неформальной обстановке.





«В парламенте все ходят при галстуках, при значках, девчонки наши аппарата тоже подтянутые, молодежь – строится. А здесь все в работе на земле, и это очень четко видно. Земля она раскрывает кто есть, кто. Как он даже лопату держит видно, готов он к тому или нет. Тоже наука жизни, полагаю нам такие элементы нужно как-то развивать».





Неформальности мероприятия радовалась и депутат Майра Айсина.





«Мне радостно, видеть своих коллег в такой необыкновенной обстановке, и они мне кажется радуются, и я радуюсь. Потому-что одно дело, когда мы в стенах парламента, когда мы «бодаемся» по этим законопроектам, и иногда не выбираем выражения, а здесь мне кажется, чисто человеческое и дружеское отношение выходит наружу. Мне это состояние очень нравится, я субботники люблю, потому-что когда делаешь что-то все вместе, это единение каких-то порывов, и это настолько искренне, это ни чем подделать невозможно».





В ходе интервью Айсина также поведала что обращает внимание на деревья, посажанные депутатами, и иногда даже хвастается ими перед семьей и приезжими гостями. А тот факт, что эти деревья растут и украшают город, доставляет ей удовольствие.









Схожим мнением поделилась и другой депутат – Ирина Унжакова. Сегодня был ее второй депутатский субботник. По ее словам, еще в прошлом году, она рассуждала о том, что «мир меняется, мы меняемся, составы (депутатские – от авт.) меняются, но останутся эти деревья».





«А сегодня, когда я приехала, увидела всех наших, что мы все вместе это делаем, у меня появилось чувство родины. В прошлом году, я чувствовала себя гостье, как я оставила после себя дерево, то сейчас я уже вроде как здешняя, я уже отвечаю за этот город, я в нем участвую. Мне это очень приятно» - сказала она.





Стоит отметить, что «контролировать» процесс посадки деревьев приезжал аким столицы Асет Исекешев. Около получаса они со спикером нижней палаты парламента Нурланом Нигматулиным шутили, общались с коллегами и были в центре внимания.





«Наши сегодня по всему городу работают, сейчас мы были в Мичурино, на Сары Булаке, в триатлон парке. По всему городу сегодня работают сотрудники акимата, - сказал глава города. - Проблему с озеленением будем решать путем засаживания пустых территорий деревьями и цветами. В старом городе мы сейчас начинаем создавать 19 парков и скверов, там будут детские площадки, спортивные и летние тренажеры, и везде парки скверы. Как президент сказал внутри города зеленый парк соединить с «зеленым поясом» города снаружи. Потому-что нам надо создавать хороший климат. Мы с каждым годом увеличиваем количество посаженных деревьев».















