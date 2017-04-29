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В Таразе на АЗС произошел пожар

29 апреля 2017, 13:52

Пока неизвестно, удалось ли до конца потушить пламя

В Таразе на одной из АЗС произошел пожар. Видеозапись инцидента опубликована на странице "ztb_video" в Instagram, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина, сидя на крыше Газели, заливал топливо. По всей вероятности он наполнял канистры. В один момент он достал из кармана зажигалку, после чего вспыхнул огонь. Отбросив шланг в сторону других автомобилей, мужчина спрыгнул с крыши. Немного позже сработала система автоматического тушения пожара. Однако остается неизвестным, удалось ли затушить огонь полностью.
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