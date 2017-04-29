В Таразе на АЗС произошел пожар

В Таразе на одной из АЗС произошел пожар.





На кадрах видно, как мужчина, сидя на крыше Газели, заливал топливо. По всей вероятности он наполнял канистры. В один момент он достал из кармана зажигалку, после чего вспыхнул огонь. Отбросив шланг в сторону других автомобилей, мужчина спрыгнул с крыши. Немного позже сработала система автоматического тушения пожара. Однако остается неизвестным, удалось ли затушить огонь полностью.



