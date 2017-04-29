В Турции заблокирован доступ к Wikipedia

На портале Совета по информационным технологиям и связи отмечается, что ограничение доступа к интернет-энциклопедии введено в качестве "административной меры".

Доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia заблокирован в Турции. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Hurriyet, передает Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Hurriyet, передает ТАСС





По ее информации, сайт недоступен с 08:00 по местному времени (11:00 аст) текущего дня. На портале Совета по информационным технологиям и связи Турции отмечается, что ограничение доступа к Wikipedia введено в качестве "административной меры". Между тем при проверке состояния ее сайта через портал появляется извещение, что судебного решения о блокировке нет.





В июле на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.



