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В Турции заблокирован доступ к Wikipedia

29 апреля 2017, 14:29

На портале Совета по информационным технологиям и связи отмечается, что ограничение доступа к интернет-энциклопедии введено в качестве "административной меры".

Доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia заблокирован в Турции. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Hurriyet, передает ТАСС.

По ее информации, сайт недоступен с 08:00 по местному времени (11:00 аст) текущего дня. На портале Совета по информационным технологиям и связи Турции отмечается, что ограничение доступа к Wikipedia введено в качестве "административной меры". Между тем при проверке состояния ее сайта через портал появляется извещение, что судебного решения о блокировке нет.

В июле на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Фото: thenextweb.com.

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