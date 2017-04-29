В Турции заблокировали Википедию
29 апреля 2017, 16:47
Распоряжение о блокировке выпустил Совет по информационным технологиям и связи Турции.
В Турции заблокирован доступ к Википедии, сообщает Lenta.ru.
По данным СМИ, сайт Википедии недоступен с 11:00 времени Астаны. Распоряжение о блокировке выпустил Совет по информационным технологиям и связи Турции. Издание сообщает, что все разделы энциклопедии не на турецком языке также недоступны.
Ранее, 17 апреля, неизвестный пользователь Википедии изменил статью о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, присвоив ему звание «Его превосходительство диктатор Реджеп Тайип Эрдоган». Правка была оперативно удалена редакторами, а сама статья заблокирована для редактирования на неделю, но ее скриншоты широко разошлись по социальным сетям.
16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51,4 процента участников голосования. Реформа государственного управления предполагает упразднение должности премьер-министра. Президент получит полномочия самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, а также право объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.
В июле на территории Турции был заблокирован сайт организации WikiLeaks после того, как она опубликовала почти 300 тысяч электронных писем членов правящей Партии справедливости и развития.
Фото: Reuters
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