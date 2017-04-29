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Праздничные скачки в Туркмении выиграл президент

29 апреля 2017, 17:08

В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в субботу победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна, отмечаемого каждое последнее воскресенье апреля, сообщает РИА Новости.

Конный заезд жокеев-наставников на дистанцию 1,2 километра состоялся в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада.

Как объявил диктор на ипподроме, президентского коня – ахалтекинского жеребца темно-буланой масти Мираса (Наследство) вырастил и подготовил к скачкам внук главы государства Керимгулы Бердымухамедов, который и подвел коня к деду. Гурбангулы Бердымухамелов на Мирасе, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд, одержал победу и получил приз заезда — ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Глава государства передал автомобильные ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: "Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов".

Некоторые ученые считают, что с ахалтекинская породы лошадей началось цивилизованное коневодство. Эта порода оказала влияние на многие известные верховые породы, в том числе арабскую, английскую скаковую и русские верховые.

Фото: РИА Новости

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