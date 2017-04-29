Мать отравившегося сырком с плесенью ребёнка подала иск в суд

Жительница города Абая, сын которой отравился сладким сырком с плесенью, подала в суд на торговый дом, передаёт МИА «Казинформ».





Как сообщили в Абайском районном суде Карагандинской области, женщина требует 600 тысяч тенге компенсации за моральный вред, ещё 150 тысяч тенге за услуги адвоката, а также 30 тысяч тенге компенсации за материальные расходы.





«Иск принят в производство суда. По гражданскому делу начато производство», - сообщили в Абайском районном суде.





Глазированный творожный сырок с плесенью женщина с сыном купили в торговом доме в городе Абай. Мальчик съел половину продукта и получил пищевое отравление. Мать ребенка обратилась с жалобой в департамент по защите прав потребителей, сотрудники которого провели санитарно-эпидемиологическое обследование пищевой продукции в супермаркете. Они обнаружили бактерии - золотистый стафилококк и плесень.





Для микробиологического исследования были изъяты три вида сырков. По итогам проведенного анализа, выявлено присутствие недопустимого содержания дрожжей, плесени и золотистого стафилококка. Сотрудники департамента составили протокол об административном правонарушении в отношении руководителя супермаркета. Он оштрафован на 10 месячных расчетных показателей, то есть 22 тысячи 690 тенге. Кроме того, на имя руководителя торгового дома выдано предписание со сроками об устранении нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

