Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня.

Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Кыргызстана, Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области. Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших", - написано в телеграме.





субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. Напомним, в



