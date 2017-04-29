Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана
29 апреля 2017, 18:19
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня.
Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Кыргызстана, Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области. Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших", - написано в телеграме.
Напомним, в субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
Фото: Today.kz
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