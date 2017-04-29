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В Алматы Mercedes въехал в Mazda

29 апреля 2017, 18:42

В результате ДТП никто не пострадал.

В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Лобачевского произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

В крайнем правом ряду по проспекту Рыскулова в восточном направлении двигалась Mazda, в багажнике которого находился бензинный генератор. Mazda ехала с включенными аварийными огнями.

Автомобиль, двигающийся сразу после Mazda объехал ее, а Mercedes который шел следом, не успел сбросить скорость. Произошло столкновение между Mazda и Mercedes.

От сильного удара японская иномарка отлетела вперед на 30 метров.

В результате ДТП никто не пострадал.




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