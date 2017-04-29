"Астана" разгромила "Кайсар" и одержала седьмую подряд победу в КПЛ
29 апреля 2017, 19:06
Кызылординцы доигрывали матч в меньшинстве.
Футболисты "Кайсара" проиграли "Астане" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Первый гол "Астаны" на 28-й минуте забил ганский форвард Патрик Твумаси, который воспользовался ошибкой вратаря и защитника "Кайсара" и отправил мяч в пустой угол ворот. Уже на 35-й гости отличились во второй раз, а автором гола стал белорусский хавбек Иван Маевский.
Окончательный счет был установлен на 76-й минуте. За мгновение до этого голкипер "Кайсара" Марсель Исламкулов сбил в своей штрафной конголезского форварда Жуниора Кабанангу и получил красную карточку. Одиннадцатиметровый уже в ворота Александра Григоренко точно реализовал Роман Муртазаев.
Для "Астаны" эта победа стала седьмой подряд, действующий чемпион страны имеет в своем активе 22 очка и возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь, "Кайсар", потерпевший третье поражение, с 12 баллами идет шестым.
Фото: пресс-службы "Астаны"
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