Аким Кызылординской области прочел лекцию по этнополитике Казахстана

28 апреля в Доме дружбы аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев прочел лекцию на тему «Становление этнополитики Независимого Казахстана», передает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.





В мероприятии приняли участие руководители этнокультурных объединений, активисты молодежного крыла АНК, представители научно-экспертной группы, руководители и преподаватели учебных заведений области, студенты и школьники.





-С первых дней Независимости государственная этнополитика была направлена на построение казахстанской государственности, реальное воплощение идеи единства и целостности народа Казахстана. Созданная по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева Ассамблея народа Казахстана сегодня являет собой качественно новый уровень надполитического института народного представительства и, соответственно, его идеологическая, научная, образовательная и воспитательная функций значительно возрастают. Как сказал Глава государства, мы смогли превратить свой «недостаток» - полиэтничность и многоконфессиональность – в свое преимущество. Нынешний процесс глобализации доказывает, что только та страна, где все живут в мире и согласии, становится успешной, - отметил руководитель области.





В завершение аким области поздравил присутствующих с наступающим Днем единства народа Казахстана и ответил на вопросы слушателей лекции.