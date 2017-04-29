В Алматы загорелся автомобиль
29 апреля 2017, 19:40
В результате полностью выгорело подкапотное пространство. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Алматы на пересечении улиц Масанчи и Шевченко загорелся автомобиль, передает Zakon.kz.
Wolksvagen двигался в западном направлении по улице Шевченко. Только выехав с парковки, водитель заметил, что из-под капота пошел дым.
Очевидцы попытались потушить пожар самостоятельно, однако окончательно ликвидировать возгорание удалось приехавшим пожарным.
В результате полностью выгорело подкапотное пространство. Обошлось без жертв и пострадавших.
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