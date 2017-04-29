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В Алматы загорелся автомобиль

29 апреля 2017, 19:40

В результате полностью выгорело подкапотное пространство. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Алматы на пересечении улиц Масанчи и Шевченко загорелся автомобиль, передает Zakon.kz.

Wolksvagen двигался в западном направлении по улице Шевченко. Только выехав с парковки, водитель заметил, что из-под капота пошел дым.

Очевидцы попытались потушить пожар самостоятельно, однако окончательно ликвидировать возгорание удалось приехавшим пожарным.

В результате полностью выгорело подкапотное пространство. Обошлось без жертв и пострадавших.



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