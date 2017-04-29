Экс-премьер Серик Ахметов подал апелляционную жалобу в суд

17 миллионов 310 тысяч тенге - это сумма материального ущерба, причиненного, по выводам суда, государству от незаконных действий Серика Ахметова и четверых его бывших подчиненных.

Отбывающий наказание в колонии за коррупционные преступления бывший премьер-министр страны Серик Ахметов обратился с апелляционной жалобой в Карагандинский областной суд, требуя отменить решение суда первой инстанции о взыскании с него более 17 миллионов тенге материального ущерба, передает МИА «Казинформ»





17 миллионов 310 тысяч тенге - это сумма материального ущерба, причиненного, по выводам суда, государству от незаконных действий Серика Ахметова и четверых его бывших подчиненных.





«Апелляционные жалобы от всех ответчиков поступили в канцелярию суда, они приняты в производство суда. Дата слушаний пока не назначена», - сообщает Карагандинский областной суд.





Напомним, в марте этого года Казыбекбийский районный суд № 2 Караганды частично удовлетворил иск акима Караганды Нурлана Аубакирова и постановил взыскать с экс-премьер-министра Серика Ахметова, бывшего акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, бывшего акима Караганды Мейрама Смагулова, эск-заместителя акима Караганды Мухтара Адамбекова и экс-руководителя отдела ЖКХ Айдоса Жакенова более 17 миллионов тенге ущерба. Эту сумму пятеро ответчиков обязаны выплатить солидарно, равными долями.



