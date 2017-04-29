Аким Астаны ответил по поводу переноса начала рабочего времени на 7.40

Первая мера — это запрет на движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Аким Астаны сообщил о мерах по улучшению трафика в столице. По его словам, разработан комплекс мер, реализация которых намечена на ближайшую перспективу, передает медиа- ресурс «Elorda Aqparat»





«Город быстро развивается, на сегодня в столице насчитывается более 400 тысяч автомобилей, трафик с каждым годом становится все сложнее. С учетом текущей ситуации мы разработали программу развития транспортного комплекса. Она содержит краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры», — рассказал аким.





По его словам, в рамках реализации краткосрочных мер, обновляется подвижной состав общественного транспорта.





— Ранее было приобретено 358 автобусов, сейчас столичный автопарк пополнится еще 380 новыми городскими автобусами и 45 школьными автобусами, — сообщил он.





Во-вторых, по его словам, для более быстрого передвижения общественного транспорта внедряются выделенные полосы bus lane.





— На сегодня их протяженность составляет 38 км. Сейчас продолжается внедрения еще 40 км выделенных полос. Таким образом, до 1 июня общая протяженность bus lane по городу Астане составит 78 километров. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд автобусам и официальным такси по основным дорогам города. Возможно, это вызывает определенные неудобства для автолюбителей, однако хочу отметить, что мы отдаем приоритет общественному транспорту. Если автобусы будут ходить с интервалом 5-10 минут, это станет большим позитивным изменением, — отметил аким столицы.

Кроме этого, он сообщил, что в качестве краткосрочных мер планируется внедрить запрет на левый поворот и осуществить строительство правых съездов на нескольких участках дорог.

— Также будет осуществляться управление потоками посредством интеллектуальных светофоров, чтобы обеспечивать «зеленую» волну, — сказал аким.

По его словам, кроме этого определены три транспортных хаба, которые будут принимать междугородние автобусы, будет увеличено число маршрутов к двум вокзалам и аэропорту. Также акиматом запускаются 7 маршрутов шаттл-басов, которые будут курсировать каждые 5 минут.





— Вместе с тем мы понимаем, что с учетом двух миллионов гостей на ЭКСПО, все равно трафик будет затруднен. Поэтому нами разработано две меры, которые мы планируем вынести на рассмотрение Правительства.

Первая мера — это запрет на движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6 часов утра до 23 часов вечера. Это ограничение коснется грузового транспорта, обслуживающего коммерческие (торговые) и строительные объекты.

Вторая мера — это дифференциация рабочего времени. Как показывает практика, больше всего трафика по центральным улицам наблюдается с 8.00 до 8.45 утра, когда все едут одновременно в детские сады, школу, на работу. Чтобы развести эти потоки предлагаем принять постановление Правительства о переносе времени начала работы. Время начала учебы в школах останется прежним — с 8 часов утра. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в ВУЗах и ССУЗах — на 10 утра, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10 утра.

Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу, — сказал аким.





Также он сообщил: — До конца года количество камер наблюдения во дворах, общественных местах, на дорогах столицы будет доведено до 10 тысяч. Также Центр диспетчеризации будет отслеживать каждый автобус и видеонаблюдение позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, а также дисциплинировать водителей.

К среднесрочным проектам по улучшению трафика относится ряд проектов по строительство транспортной инфраструктуры.

— Мы начали проектировать несколько развязок в районе старой Меги, Дома министерств. Также запланировано улучшение инфраструктуры для пешеходов, в основном это будут наземные пешеходные переходы. Строительство съездов направо также относится как к кратко-, так и среднесрочным мерам.

Кроме этого, продолжится развитие системы платных паркингов, которую мы уже начали внедрять.

Также планируется развитие пешеходных и велосипедных зон. Аким также рассказал о долгосрочных мерах.

— Сейчас мы продолжаем строительство малой кольцевой дороги, в этом году начинаем строить дорогу по улице Ұлы дала елі до нового железнодорожного вокзала с двумя мостами. Также ведется разработка документации по строительству дороги по Тәуелсіздік, пробивка с одним мостом, пробивка улицы Сарайшык, соединение улицы Бейсекова с Ұлы дала елі.





Эти проекты займут 2 года.

Также к долгосрочным проектам можно отнести начало строительства ЛРТ, который «перекинет» часть автолюбителей с определенных районов на общественный транспорт, это также займет два года.



