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Скелет человека нашли на субботнике врачи Шахтинска

29 апреля 2017, 20:59

Рядом со скелетом лежала папка с выписными документами из больницы и рентгеновский снимок.

Скелет человека нашли на субботнике на территории бывшего недействцющего профилактория врачи Шахтинска, передает МИА "Казинформ".

Страшную находку обнаружили сотрудники Центральной больницы Шахтинска за территорией профилактория, который в настоящий момент не функционируют. Как сообщил руководитель Шахтинского отдела полиции Думан Кожахметов, по факту обнаружения скелетированного трупа проводится расследование.

"По факту обнаружения трупа проводится расследование, назначены экспертизы", - сообщил Думан Кожахметов.

Рядом со скелетом лежала папка с выписными документами из больницы и рентгеновский снимок. Судя по документам, труп принадлежит мужчине, 1975 года рождения, жителю Шахтинска.

Фото: ProKazan

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