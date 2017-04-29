Скелет человека нашли на субботнике врачи Шахтинска

Рядом со скелетом лежала папка с выписными документами из больницы и рентгеновский снимок.

Скелет человека нашли на субботнике на территории бывшего недействцющего профилактория врачи Шахтинска, передает МИА "Казинформ".





Страшную находку обнаружили сотрудники Центральной больницы Шахтинска за территорией профилактория, который в настоящий момент не функционируют. Как сообщил руководитель Шахтинского отдела полиции Думан Кожахметов, по факту обнаружения скелетированного трупа проводится расследование.





"По факту обнаружения трупа проводится расследование, назначены экспертизы", - сообщил Думан Кожахметов.





Рядом со скелетом лежала папка с выписными документами из больницы и рентгеновский снимок. Судя по документам, труп принадлежит мужчине, 1975 года рождения, жителю Шахтинска.



