Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Шварценеггер стал командором Ордена Почетного легиона

29 апреля 2017, 21:19

Шварценеггер стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2011 году.

Президент Франции Франсуа Олланд присвоил американскому киноактеру и общественному деятелю Арнольду Шварценеггеру звание командора Ордена Почетного легиона, передает zn.uа.

"Спасибо, президент Франсуа Олланд, за присвоение мне этого почетного звания - командора Ордена Почетного легиона за мою работу в области охраны окружающей среды... Я с нетерпением жду продолжения совместной работы, чтобы воплотить в реальность наши цели!", - написал Шварценеггер на своей странице в Facebook в пятницу, 28 апреля.

Шварценеггер стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2011 году.



Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...