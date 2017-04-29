Шварценеггер стал командором Ордена Почетного легиона

Шварценеггер стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2011 году.

Президент Франции Франсуа Олланд присвоил американскому киноактеру и общественному деятелю Арнольду Шварценеггеру звание командора Ордена Почетного легиона, передает zn.uа.





"Спасибо, президент Франсуа Олланд, за присвоение мне этого почетного звания - командора Ордена Почетного легиона за мою работу в области охраны окружающей среды... Я с нетерпением жду продолжения совместной работы, чтобы воплотить в реальность наши цели!", - написал Шварценеггер на своей странице в Facebook в пятницу, 28 апреля.





Шварценеггер стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2011 году.











