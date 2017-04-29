Дубль Исламхана принес "Кайрату" крупную победу над "Акжайыком"

Футболисты "Кайрата" разгромили уральский "Акжайык" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.





Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 4:1. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.





Уже на первой минуте "Кайрат" вышел вперед - цели достиг дальний удар капитана Бауыржана Исламхана. Еще в первом тайме алматинцы удвоили свое преимущество. На 32-й минуте Исаэль красивым финтом разобрался с защитником "Акжайыка" и отдал точную передачу ивуарийцу Жерару Гоу, который забил свой восьмой гол в сезоне.





Во втором тайме "Кайрат" еще дважды поразил ворота соперника. На 47-й минуте Исламхан оформил дубль, забив прямым ударом с углового. Четвертый гол алматинцев забил Гафуржан Суюмбаев. На 58-й минуте защитник обыгрался с Гоу, а ивуариец отдал своевременную передачу партнеру, которому оставалось лишь попасть в ворота.





Футболистам "Акжайыка" в концовке матча удалось забить гол престижа - его автором на 81-й минуте стал полузащитник Руслан Валиуллин.





Для "Кайрата" эта победа стала четвертой в сезоне. Алматинцы, в активе которых теперь 18 очков, поднялись на второе место и уступают лидирующей "Астане" четыре балла, но провели на матч больше. При этом команда Кахабера Цхададзе по-прежнему не имеет поражений.





В свою очередь, "Акжайык", потерпевший третье поражение, с десятью очками располагается на седьмой строчке в таблице.



Фото пресс-службы "Кайрата"



