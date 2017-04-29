В 353 км от Алматы произошло землетрясение
29 апреля 2017, 22:33
Магнитуда MPV 4.9
29 апреля 2017г. в 19 часов 41 минуту 43 секунды времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.
Эпицентр землетрясения расположен в 353 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
"Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.9", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Фото: МИА Казинформ
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