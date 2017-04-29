К.Кушербаев: «Приоритетом для молодежи должны быть знания»

28 апреля аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев прочел в Доме дружбы лекцию «Становление этнополитики независимого Казахстана», в которой подробно осветил основные положения опубликованной в газете «Егемен Казахстан» статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.





Один из важнейших тезисов статьи посвящен значимости образования.





- Приоритетом молодежи всегда должны быть знания. Нация, которая в системе ценностей выше всего ставит знания, достигает большего успеха. При этом казахстанцы должны придерживаться принципов эволюционного развития и открытости. Открытость сознания позволит подготовиться к изменениям, к которым ведет развитие новых технологий, - подчеркнул аким.





К слову, в Кызылординской области этот вопрос также один из ключевых на повестке дня. Помимо государственных программ, в регионе реализуется ряд масштабных проектов по обучению молодежи востребованным специальностям за счет грантов акима области и Правительства Российской Федерации либо по программе «Серпин». Кроме того, планируется в рамках внедрения всеобщего бесплатного среднего специального образования обучить десятки тысяч безработных юношей и девушек рабочим профессиям.





На днях же акимат области подписал меморандум с компанией «Майкрософт» об использовании передовых технологий в образовательных учреждениях Приаралья.







