Участник Лондонского марафона шесть дней полз на четвереньках до финиша

Том Харрисон записался на участие в мероприятии под псевдонимом Мистер Горилла. Он стартовал вместе с остальными спортсменами 23 апреля, однако в отличие от них, мужчина не бежал, а передвигался на четырех конечностях, как обезьяна. Харрисон пересек финишную черту только сегодня.





Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации Gorilla Organization. Благодаря усилиям Харрисона, зоозащитникам удалось получить более 23 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей).





"Первые пару дней прохожие странно на меня косились и расступались в разные стороны. Но где-то на третий день информация об акции распространилась настолько, что мне стали сигналить из машин, хлопать и выкрикивать слова поддержки", — рассказал сам Харрисон.





По его словам, во время марафона ему приходилось ползти по 10-12 часов в день, преодолевая более 7 километров в день. Ночевал Харрисон у друзей, живущих неподалеку от маршрута забега.



