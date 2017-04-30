В Рудном женщина разъезжала на упряжке с собаками
30 апреля 2017, 00:43
Эту женщину очень часто наблюдают местные жители.
В Сети появилось видео, на котором женщина выбрала необычный способ передвижения, сообщает Zakon.kz.
Кадры представили в Instagram и они тут же растрогали пользователей Казнета.
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