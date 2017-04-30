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В Рудном женщина разъезжала на упряжке с собаками

30 апреля 2017, 00:43

Эту женщину очень часто наблюдают местные жители.

В Сети появилось видео, на котором женщина выбрала необычный способ передвижения, сообщает Zakon.kz.

Кадры представили в Instagram и они тут же растрогали пользователей Казнета.


В Рудном)

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