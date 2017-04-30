Дикие животные Африки в золотистых лучах заката и рассвета

В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.

Рассвет и закат по праву считаются самым красивым временем суток, и профессиональный фотограф дикой природы из Великобритании Will Burrard-Lucas как никто другой умеет передать его очарование.





В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.







