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Дикие животные Африки в золотистых лучах заката и рассвета

30 апреля 2017, 01:30

В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.

Рассвет и закат по праву считаются самым красивым временем суток, и профессиональный фотограф дикой природы из Великобритании Will Burrard-Lucas как никто другой умеет передать его очарование.

В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.



Источник: fototelegraf.ru

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