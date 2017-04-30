Дикие животные Африки в золотистых лучах заката и рассвета
30 апреля 2017, 01:30
В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.
Рассвет и закат по праву считаются самым красивым временем суток, и профессиональный фотограф дикой природы из Великобритании Will Burrard-Lucas как никто другой умеет передать его очарование.
В своей работе Will Burrard-Lucas использует инновационные приспособления, например, дистанционно управляемое устройство BeetleCam, оснащённое DSLR-камерой, и фотоловушки высокого качества.
Источник: fototelegraf.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856539-50573dbf7857267028ab4fdb2dadc1bf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...