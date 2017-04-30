Ученые разгадали древнее письмо о повсеместной катастрофе
30 апреля 2017, 01:54
По сведениям ученых, возраст загадочных рисунков составляет 12 тыс. лет, что приблизительно совпадает по времени с периодом резкого похолодания на Земле, который мог быть связан с падением кометы.
Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) отыскали на территории храмового комплекса Гебекли-Тепе (юго-восток Турции) артефакты, свидетельствующие о повсеместной катастрофе, которая произошла около 13 тыс. лет назад, пишет rusgosnews.com.
По сведениям ученых, возраст загадочных рисунков составляет 12 тыс. лет, что приблизительно совпадает по времени с периодом резкого похолодания на Земле, который мог быть связан с падением кометы. Ученым было известно о миниатюрном ледниковом периоде, случившемся в это время, но причины этого явления оставались до сих пор неясными. Комплекс представляет собой каменные столбы круглой формы вышиной от 3 до 9 метров. Многие наблюдения записывались в виде рисунков либо пиктограмм прямо на стены, колонны и остальные доступные поверхности.
Данная связь актуализировало версию о повсеместной катастрофе, которую вызвало падение небесного тела 12 тыс. лет назад. Для старинных людей это был символ катастрофы и массовых жертв, говорят авторы научной работы. Во всяком случае это будут не непредвиденные астрономические события, а превосходно фиксируемые события деградации в жизни и нравственной культуре человечества. Так, по утверждению профессионалов из Соединённых Штатов Америки, на стенах храмового комплекса предки запечатлели падение кометы, произошедшее в 10950 году до нашей эры.
Другими словами «записи» в обсерватории Гёбекли-Тепе велись довольно тщательно. «Один из его камней является монументом произошедшей катастрофе — вероятно, это был худший день в истории со времен окончания ледникового периода», — объявил один из создателей исследования Мартин Свитман.
Фото: rusgosnews.com.
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