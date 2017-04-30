30 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода
30 апреля 2017, 06:00
Погода без осадков все так же сохраняется на западе и юго-западе республики.
С прохождением атмосферных разделов в республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами дождь, на юге, юго-востоке сильный, на севере, юго-востоке осадки, лишь на западе, юго-западе без осадков. Местами ожидается туман, гроза, возможен град, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидется туман, усиление ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Мангыстаукой областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами туман.
В Алматы днем 8°, облачно, дождь.
В Астане днем 10°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: total.kz.
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