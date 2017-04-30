Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Британец Энтони Джошуа техническим нокаутом победил украинца Владимира Кличко, передает передает Vesti.kz





Их бой стал главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился в 11-м раунде. На кону в поединке стояли пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO. Титул IBF защищал Джошуа, а два других были вакантными.





Первый нокдаун случился в пятом раунде, когда успеха достигла комбинация Джошуа. К удивлению, Кличко смог быстро восстановиться и также ответил серией ударов. В шестом раунде украинец и вовсе отправил Джошуа в нокдаун - британец впервые в карьере оказался на канвасе.













Решающим стал 11-й раунд. В начале второй минуты Джошуа удался мощный апперкот и еще несколько сопутствующих ему ударов, после чего Кличко отправился в нокдаун. Украинец поднялся, однако после добивания снова оказался на канвасе. Встав на ноги во второй раз, Кличко уже не смог защититься от серии ударов Джошуа, поэтому рефери остановил бой и засчитал технический нокаут.









Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й в карьере и 19-й досрочной. Британец по-прежнему не имеет поражений.





Для 41-летнего Кличко поражение стало пятым в карьере и четвертым - досрочным. Кроме того, украинец проиграл второй подряд бой - в ноябре 2015 года он по очкам уступил еще одному британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО). В активе Кличко также 64 победы (53 нокаутом).



