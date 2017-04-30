Toyota опрокинула Mitsubishi на бок в Алматы
30 апреля 2017, 07:41
Пострадала женщина из Toyota.
В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Hiace и Mitsubishi Delica, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на равнозначном перекрестке ул. Потанина и Янушкевича. Водитель Toyota следовал по Янушкевича в восточном направлении. Mitsubishi ехал по Потанина на юг. Водитель Delica не уступил дорогу Toyota, которая находилась справа от него и выехал на перекресток. Toyota ударила Mitsubishi в бок, от чего минивэн опрокинулся на бок и проехал около 10-15 метров.
В ДТП пострадала женщина из Toyota.
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