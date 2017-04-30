Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Toyota опрокинула Mitsubishi на бок в Алматы

30 апреля 2017, 07:41

Пострадала женщина из Toyota.

В Алматы произошло ДТП с участием Toyota Hiace и Mitsubishi Delica, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на равнозначном перекрестке ул. Потанина и Янушкевича. Водитель Toyota следовал по Янушкевича в восточном направлении. Mitsubishi ехал по Потанина на юг. Водитель Delica не уступил дорогу Toyota, которая находилась справа от него и выехал на перекресток. Toyota ударила Mitsubishi в бок, от чего минивэн опрокинулся на бок и проехал около 10-15 метров.

В ДТП пострадала женщина из Toyota.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...