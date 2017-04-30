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Криштиану Роналду оказался в центре секс-скандала

30 апреля 2017, 08:09

Опубликованы фотографии документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала. Лучший футболист мира подозревается в том, что откупился от обвинений в изнасиловании, пишет "Обозреватель".

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало переписку 32-летнего игрока со своим советником Осорио де Кастро. В ней сказано, что посредник требовал компенсацию от Роналду в размере 950 тысяч долларов. Затем сумма уменьшилась до 660 тысяч евро, но представитель футболиста отказался ее платить, "сбив" неустойку до € 260 тысяч.

Кроме того, немцы выложили фотографию документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду. Отмечается, что инцидент с изнасилованием девушки по имени Сюзан произошел в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе.


Фото: eurosport.ru.

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