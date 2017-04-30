Криштиану Роналду оказался в центре секс-скандала
30 апреля 2017, 08:09
Опубликованы фотографии документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду.
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в эпицентре громкого скандала. Лучший футболист мира подозревается в том, что откупился от обвинений в изнасиловании, пишет "Обозреватель".
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало переписку 32-летнего игрока со своим советником Осорио де Кастро. В ней сказано, что посредник требовал компенсацию от Роналду в размере 950 тысяч долларов. Затем сумма уменьшилась до 660 тысяч евро, но представитель футболиста отказался ее платить, "сбив" неустойку до € 260 тысяч.
Кроме того, немцы выложили фотографию документов о переводе денег, на которых присутствуют подписи Роналду. Отмечается, что инцидент с изнасилованием девушки по имени Сюзан произошел в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе.
DER SPIEGEL:— M·A·J (@UltraAutistic) 27 апреля 2017 г.
Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw
Фото: eurosport.ru.
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