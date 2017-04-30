Вратарь сборной Казахстана по футзалу вновь признан лучшим вратарем мира

Авторитетный портал Futsalplanet.com опубликовал список тех, кто был удостоен наград «Futsal Planet Awards» по итогам 2016 года .





Лучшим вратарем мира назван голкипер сборной Казахстана и алматинского «Кайрата» Игита — он набрал в голосовании 423 очка. Второй — испанец Франсиско Седано, третий — аргентинец Николас Сармьенто.





Среди лучших клубных тренеров мира наставник «Кайрата» Какау занял второе место — он уступил тренеру испанского «Интер Мовистар» Хесуса Веласко, но, в свою очередь, обошел тренера российского клуба «Газпром-Югра» Кака.





Также Какау оказался и в списке лучших тренеров национальных сборных — третье место. В прошлом году под руководством бразильского специалиста сборная Казахстана выиграла «бронзу» чемпионата Европы, а также пробилась в плей-офф чемпионата мира. Первым стал тренер сборной Аргентины Диего Рауль Джиустоцци, вторым — Хосе Венансио (Испания).





«Кайрат» стал третьим в списке лучших клубов мира в 2016 году, уступив «Интер Мовистар» и «Газпром-Югра».





Казахстан занял шестое место в списке лучших сборных — выше расположились Аргентина, Испания, Россия, Иран и Португалия.





Победители всех номинаций «Futsal Planet Awards»:

Лучший клуб мира — «Интер Мовистар» (Испания)

Лучший клубный тренер — Хесус Веласко («Интер Мовистар»)

Лучшая национальная сборная — Аргентина

Лучший тренер национальной сборной — Диего Рауль Джиустоцци (Аргентина)

Лучший игрок мира (мужчины) — Рикардиньо (сборная Португалии, «Интер Мовистар»)

Лучший игрок мира (женщины) — Амандинья (Бразилия)

Лучший вратарь мира (мужчины) — Игита (сборная Казахстана, «Кайрат»)

Лучший вратарь (женщины) — Белен Де Унья Марсо (Испания)

Лучший судья — Фернандо Гутьеррес Лумбрерас (Испания, УЕФА)

Лучший молодок игрок мира — Адольфито (Испания).







